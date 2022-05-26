Bursa'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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Bursa'da kiraz hasadı başladı

26.05.2022 10:07
Bursa'da kiraz hasadı başladı

Bursa'nın tarımsal değerlerinden biri olan kirazda hasat başladı.

Bursa'nın tarımsal değerlerinden biri olan kirazda hasat başladı. İznik ilçesinde kara bodur cinsi kirazın 15-20 liradan satıldığı ifade edildi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki kiraz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Orhaniye Köyü"nde 16 yıldır tarımla uğraşan Yakup Kaplan, Hasan Demir, Yasin Bostancı, Emre Turan tarafından kiraz bahçesinden toplanıp pazar yerine getirilen kara bodur cinsi kirazlar, 15-20 liradan satılıyor. - BURSA

Bursa'da kiraz hasadı başladı
Bursa'da kiraz hasadı başladı
Bursa'da kiraz hasadı başladı
Bursa'da kiraz hasadı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İznik, Hasat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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