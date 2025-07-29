Bursa\'da Orman Yangını Sürekliyken Müdahale Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle Bursa Harmancık'ta devam eden orman yangınının etrafını sararken, bu görüntüler Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalara yansıdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelinde sadece Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor.

Yangına müdahaledeki son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalarda görüntülendi.

Yangının devam ettiği alan, müdahale ekipleri tarafından açılan yollar ve konuşlanan arazözlerle çevrelendi. Böylece, yangının etrafı sarılmış oldu.

Söz konusu orman yangınına ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor. Yangına, 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla müdahale ediliyor.