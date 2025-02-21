Bursa\'da Ramazan Pidesi 30 Lira

Ekonomi

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi, Bursa'da 30 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala, pide fiyatları Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklandı. Türkiye ortalamasına göre belirlenen 370 gram pidenin, 30 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 560 gramlık pide fiyatı 45 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Bursa'da geçen yıl 330 gram pide 20 liradan, 500 gramlık pide ise 30 liradan tezgahlarda yerini almıştı.

Kilogram bazında en uygun pidenin geçen sene olduğu gibi bu sene de Bursa'da satıldığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Geçen sene pidenin kilogramı 60 liraydı. Bu sene, 81 liradan satılacak. Yüzde 35'lik bir zam yapıldı. Geçen seneden bu seneye, bütün girdilerimize yüzde 50 zam geldi. Ancak biz yansıtmadık. Malum ekonomik şartlar ortada. Halkımız mübarek ramazan ayında pideye rahat ulaşabilsin diye pide yiyebilsin diye bu yıl böyle karar aldık" dedi. - BURSA