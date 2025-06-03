Bursa\'da Tedarikçi Günleri Etkinliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) referans eğitim merkezi Bursa Business School önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin savunma ve otomotiv sanayi markalarından BMC, BTSO üyesi sektör temsilcileriyle 'Tedarikçi Günleri' etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve otomotiv şirketlerinden BMC, BTSO iş birliğinde düzenlenen Tedarikçi Günleri Etkinliği kapsamında 150'den fazla firma ile bire bir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bursa Business School ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, sektörel iş birliklerine zemin hazırladı. Model kalıp döküm ve kaplama işleri alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 10. Meslek Komitesi'nin destekleriyle düzenlenen programa, BTSO Meclis Üyesi ve Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, komite üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

"Savunma ve otomotiv sanayimize katkı sağlayacak bir etkinlik"

BTSO Meclis Üyesi ve Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner BMC ile geçtiğimiz sene ilki düzenlenen buluşmanın ikincisini Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle düzenlenen programa ilişkin mesajlar veren Saner, "Savunma ve otomotiv sanayimize katkı sağlayacak bir etkinliği gerçekleştirdik. Bugün hem savunma sanayimizin hem otomotiv sanayimizin önemli kuruluşlarından biri olan BMC'nin yöneticilerini Bursalı firmalarla işbirliği masasında buluşturduk. 150'den fazla firma temsilcimiz BMC yetkilileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu buluşmaları yapmamızda BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun vizyonuyla kentimize kazandırılan Bursa Business School'un büyük faydası var" dedi.

"Bursa'daki potansiyel BMC için çok kıymetli"

BMC Tedarikçi Geliştirme Takım Lideri Eren Güvenç ise Bursa'nın köklü otomotiv kültürünün üretim firmalarına da yansıdığını vurgulayarak, "BTSO'nun hazırlamış olduğu bu etkinliğe katılmaktan çok memnunuz. Bursa'daki üretici firmalarla bir araya gelmek, iş birliği potansiyeli oluşturmak adına bizim için olumlu olacak. Görüşmelerimizden güzel sonuçlar çıkartacağımızı düşünüyoruz. Otomotiv kültürünün burada üretim firmalarına yayılımını çok net şekilde görüyoruz. Bu da Bursa'daki firmalarla çalışma konusunda da güven sağlıyor. Bursa'da otomotiv alanında yeni üreticileri tanımak bizler için bir fırsat. Bursa'daki potansiyel BMC için çok kıymetli. Otomotiv kültürüyle yetişmiş firmaları bizler de çalışmalarımıza dahil etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarımız omuz omuza güç birliği içinde"

Etkinliğe katılan firmalardan BAY Taşlama Makine Üretim ve Planlama Müdürü Murat Gürbüz ise küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin aynı masada buluşmasının, sektörde güç birliği oluşturduğunun altını çizerek, "BMC ile görüşmelerimizin ardından burada makine sektörünün lider markalarıyla da görüşme imkanı buluyoruz. Küçük Sanayi'de 100 metrekare üretim alanı olan firmamızla OSB'de 20 bin metrekare üretim alanı olan ve savunma sanayimize direk çalışan firmalarımız yan yana, omuz omuza güç birliği içindeler. Bu ortamı yaşadıkça mutluluk duyuyorum. Bu birlik ve beraberliğin Bursa'mıza her zaman kazandıracağı konusunda inancım tam. Genç nesillere bu imkanı sağladığı için BTSO'ya, başkanımız İbrahim Burkay'a ve ekibine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Enco Makine Kurucusu Coşkun Akdoğan, ikili iş görüşmelerinin firması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, toplantının kendisi için oldukça verimli geçtiğimi kaydetti. Osemak Genel Müdürü Osman Sezen, programın çok faydalı olduğunu ve firması için yeni networkler oluşturduğunu belirterek, birçok Bursalı firma yöneticisi ile iş bağlantısı amacıyla görüşme yaptığını söyledi. - BURSA