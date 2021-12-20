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Bursa'daki Junioshow Fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açacak - Son Dakika

Bursa'daki Junioshow Fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açacak

20.12.2021 19:12
Bursa'daki Junioshow Fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açacak

Bursa'da iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow), 70 ülkeden 1000'den fazla yabancı iş insanının gelmesi bekleniyor.

Bursa'da iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow), 70 ülkeden 1000'den fazla yabancı iş insanının gelmesi bekleniyor.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuar 4 gün sürecek.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12 Ocak 2022'de açılacak Junioshow'a 70'ten fazla ülkeden 1000'den fazla nitelikli iş insanının katılımı bekleniyor.

Ocak ve haziranda yılda iki kez, 20 bin metrekarelik alanda yapılan Junioshow'da 200'e yakın firma tarafından 10 bini aşan model sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, sektör temsilcilerinin salgın nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından düzenlenecek fuarı büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.

Fuarda, 4 salondan oluşan 20 bin metrekare kapalı alanda, katılımcı ve ziyaretçileri buluşturacaklarını aktaran Ersözlü, "200'e yakın firma, 0-12 yaş arası bebe çocuk kreasyonunda yer alan 10 binden fazla modeli sergileme fırsatı bulacak. 70'in üzerinde ülkeden ve Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Gaziantep, İzmir, Denizli gibi 50'den fazla ilden nitelikli iş insanlarını buluşturacağız. Yerli firma temsilcilerimizin, ürünlerini yabancı alıcılara tanıtma ve yeni iş birliği yaratma fırsatı bulacağı fuarımız, bu sene de milyon dolarlık bir iş hacmi yaratacak." açıklamasında bulundu.

Ersözlü, yurt dışından yoğun ilgi gören fuar kapsamında, ABD, Orta Doğu, Rusya, Avrupa, Afrika ve Türk cumhuriyetlerine uzanan oldukça geniş bir coğrafyadan organize edilen 1000'in üzerinde iş insanından oluşan alım heyetleri ve yabancı ziyaretçilerin, yerli firmalarla iş birliği için Bursa'ya geleceğini bildirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da dünya genelinde normalleşmeyle fiziki fuarların yeniden hız kazandığını belirtti.

Junioshow Fuarı'nın Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki öncü rolünün yansıması olduğunu aktaran Kuş, "BTSO olarak fuarla eş zamanlı ikili iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Ticari Safari Projesi kapsamında 300'ü aşkın yabancı alıcıyı sektör temsilcilerimizle bir araya getireceğiz. Fuarımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörümüzün ihracatına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise bebe çocuk konfeksiyonu sektörünün son dönemin yükselen sektörlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Sektörün yakaladığı müthiş ivmeyi, son yıllardaki büyüme grafiği, artan ticaret hacmi ve onlarca ülkeye yaptığı satışla görmekteyiz. Sektörümüzde yatırımlar artıyor, iş potansiyeli yükseliyor, pazarlama aktiviteleri hız kazanıyor. Tüm bunlar da sektörümüzün büyümeye devam edeceğini gösteriyor. 2022 yılının ilk fuarı olan Junioshow'un daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sürece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Hazır Giyim, Bursa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'daki Junioshow Fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'daki Junioshow Fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açacak - Son Dakika
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