Bursa'dan Çiftçilere Yakıt Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'dan Çiftçilere Yakıt Desteği

Bursa\'dan Çiftçilere Yakıt Desteği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve maliyetleri düşürmek amacıyla Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla üreticilere yakıt desteği vereceklerini açıkladı. Bozbey, ayrıca organik gübre desteği ve sulama borusu dağıtımı gibi projelerin de müjdesini verdi.

02.04.2025 09:06  Güncelleme: 09:07
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla Tarım Peyzaj A.Ş aracılığıyla üreticilere yakıt desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Bozbey, yaptığı açıklamada, gıdanın tüm dünyada önemi giderek artan stratejik bir sektör olduğunu belirterek, bu çerçevede tarımın desteklenmesinin önemine işaret etti.

Hem çevreye hem çiftçiye destek olacak, nefes aldıracak sulama borusuyla ilgili dağıtımlara bayramdan sonra başlayacaklarını dile getiren Bozbey, bunun yanı sıra organik sıvı gübre desteğinde de bulunacaklarını aktardı.

Bugüne kadar fidan, tohum, ilaç, gübre desteği yaptıklarını ifade eden Bozbey, "Mustafekemalpaşa'da belediye ile 100 dönüm alanda özel bir çalışma yaptık, hububat ektik. Hasat ettiğimizde elde edilecek ürün çiftçilere tohum desteği olacak. Dağ bölgesi çiftçilerimize siyez ve karakılçık buğdayı için alım garantisi veriyoruz. Ekenin ürününü alıyoruz ve BESAŞ'ta doğal, sağlıklı ekmek yapıyoruz." dedi.

Bozbey, çiftçilerin köyünde kazanması için çaba harcadıklarını belirterek, "Mazot desteğimiz olacak. Çiftçimizin ürettiğinin ekonomik olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bazen satın alıyoruz, bazen doğrudan destekler sunuyoruz. Çiftçimizi toprağına sahip çıkmasını sağlamak zorundayız. Yakıt desteğiyle üreticinin maliyet yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz." diye konuştu. Tarım A.Ş'nin mazot desteği konusunda çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bozbey, fazla zaman geçmeden bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflediklerin sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'dan Çiftçilere Yakıt Desteği - Son Dakika

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