Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor

17.04.2022 13:22
Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor

Bursa'nın evrensel değerlerinden biri olan ipek yetiştiriciliği ve ipek üretimi Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin özel ilgi ve desteği ile yeniden yükseliyor.

Bursa'nın evrensel değerlerinden biri olan ipek yetiştiriciliği ve ipek üretimi Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin özel ilgi ve desteği ile yeniden yükseliyor.

Katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin ilçe ve ülke çiftçisine katkısı için özel çalışmalar yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün başlattığı faaliyetler meyvelerini vermeye devam ediyor. Kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, uzun yıllardır süre gelen ipekböcekçiliği geleneğini unutulmaya yüz tutmuşken özel ilgi ve destekleri ile gelecek nesillere taşıyor.

İpek böceği yetiştiriciliği dönemi yaklaşırken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede Mustafakemalpaşa Belediyesi ipek böceği yetiştirmek isteyen üreticilere desteğini artırarak sürdürüyor. Geçtiğimiz senelerde büyük ilgi gören larva desteğine bu senede yoğun talep üzerine devam ediliyor. Tamamen ücretsiz larva desteği sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 444 3 815 numaralı çağrı merkezinden ulaşıp talepte bulunan herkese larva desteğini sağlıyor.

Bu önemli ve katma değeri yüksek geleneği için özel çaba ve girişimlerde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Aromatik bitkilerin cenneti olmaya devam ederken, yüzyıllardır süregelen ipekböcekçiliğine ilginin yoğun olması bizleri sevindiriyor. Bereketli toprakların, üretken insanlarının memleketi Mustafakemalpaşa, paylaştıkça, dayanıştıkça bereketleniyor" dedi. - BURSA

Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor
Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor

YORUMLAR
500
Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor Amasya Valiliği'nden soya üretimine destek: Çiftçilere 17 bin kilo soya tohumu dağıtıldı Amasya Valiliği'nden soya üretimine destek: Çiftçilere 17 bin kilo soya tohumu dağıtıldı

Mustafakemalpaşa, Togo Cumhuriyeti, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement