"Bursa Siyah İnciri" sezona hazırlanıyor

Bursa'nın önemli ihracat kalemlerinden olan "Bursa Siyah İnciri"nin hasat sezonu öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) yapılan açıklamaya göre, "Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı" UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, ihracatçı firmaların yöneticileri, incir üreticileri ve kooperatiflerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, geçmiş yıllara ilişkin Bursa Siyah İnciri ihracatı değerlendirilirken, yeni sezon için de öngörülülerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazgan, Bursa genelinde üreticilerin daha fazla bilinçlendirilmesinin altını çizdi.

Bursa Siyah İnciri'nin ihracattaki rakamlarıyla şu ana kadar hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdiğini, bu yıl da olumlu rakamlara ulaşmayı umduklarını aktaran Yazgan, tüm dünyada iklimin çok değiştiğini, bu değişikliklerden Bursa'nın da payını aldığına dikkati çekti.

Yazgan, herkesin dikkatli olması ve çok hassas davranması gereken bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Bursa'mızla özdeşleşmiş Bursa Siyah İnciri'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız. UYMSİB olarak Bursa ile özdeşleşmiş siyah inciri ve üreticilerini korumakla görevliyiz. Bu görev aynı zamanda hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.