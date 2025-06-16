Bursa Şeftalisi 50 Lira ile Sezona Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa Şeftalisi 50 Lira ile Sezona Başladı

16.06.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa şeftalisinin kilosu dalında 50 liradan satılmaya başlandı, pazar fiyatları yazda 100 lirayı bulacak.

Bursa şeftalisi sezona dalında 50 lirayla başladı

BURSA - Geçen yıl dalında 18-20 liraya satılan Bursa şeftalisini bu yaz pahalıya tüketeceğiz. Henüz hasadına 15 gün olan ve dalında kilosu 50 liraya tüccarlar tarafından satın alınan Bursa şeftalisinin yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması bekleniyor.

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminine göre şeftali üretiminin yüzde 32 ve nektarin veriminin ise yüzde 35 düşmesi bekleniyor.

Her ne kadar zirai dondan daha az etkilenen, ülkenin şeftali üretiminde önde gelen bölgelerinden olan Bursa'nın Gürsü ilçesinde de verimde yüzde 30 civarı kayıp olması, fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.

Dalında tüccarlar tarafından kilosu 50 liradan satın alınan şeftalinin tekleme, toplama, nakliye gibi maliyetlerin ve üzerine kar paylarının eklenmesiyle yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması bekleniyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu'da yaklaşık 5 dönüm arazide nektarin ve şiftali üretimi olduğunu belirterek, ortalama 20 bin ton üretim yapılan Gürsü ovasında zirai don nedeniyle yüzde 25-30 gibi kayıp yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 bin ton rekolte tahminlerinin bulunduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Şeftali ve nektarin üretiminde önde gelen İznik ve İnegöl'de daha büyük zarar oluştu. Bu da haliyle fiyatları yukarı yönlü tetikledi. Bugünlerde dalından satışlar başladı. Şu an nektarin ve şeftali kilosu 45-50 lira arasında alınıor tüccarlar tarafından. Toplaması, teklemesi ve nakliyesi derken üzerine ek maliyet gelecektir."

"Bu yaz bolluk yaşanmaz"

Çiftçilerin fiyatlardan memnun ama vadenin 10-12 aya yayılması nedeniyle çok da fazla kazanamadıklarını belirten Dönmez, mevcut ekonomi ortamında tüccarın da işinin zor olduğunu anlattı.

Tüccarın 50 liraya aldığı ürünün toptan maliyetinin, hasadı, seyreltmesi ve nakliyesi derken 70 liraya çıkacağını aktaran Dönmez, "Bu ürünün pazar ve markette satış fiyatları da az olmayacaktır. Geçen yıl 18-20 liraydı dalından satışlar. Bazı bol çeşitlerde yaz ortasında kilosu 10 liraya kadar düştü. Bu yıl bir bolluk yaşanmaz, ürün zaten az. Yani yaz içinde toptan olarak fiyat düşüşü olmayacağı için tüketiciye de bir fiyat avantajı oluşmasını beklemiyoruz" dedi.

Dönmez, geçen yıldan bu ana maliyet artışının yüzde 100'leri geçtiğine dikkati çekerek, "İşçi maliyetleri bile ciddi yükseldi. Diğer girdiler de sürekli artıyor. Hem çiftçi hem tüccar açısından bu maliyetlerin altından kalkmak çok zor. Türkiye genelinde ve Avrupa'da da bazı bölgelerde şeftali az. Meyvenin azlığı, arz düşüklüğü ürünü bu yaz biraz pahalı yapacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Şeftalisi 50 Lira ile Sezona Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:12:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Şeftalisi 50 Lira ile Sezona Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.