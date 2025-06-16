Bursa Şeftalisi Yazda Pahalı Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Şeftalisi Yazda Pahalı Olacak

Bursa Şeftalisi Yazda Pahalı Olacak
16.06.2025 09:36
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Bursa şeftalisi bu yıl dalında 50 liradan satılıyor, yazın marketlerde en az 100 lira olacak.

Geçen yıl dalında 18-20 liraya satılan Bursa şeftalisini bu yaz pahalıya tüketeceğiz. Henüz hasadına 15 gün olan ve dalında kilosu 50 liraya tüccarlar tarafından satın alınan Bursa şeftalisinin yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması bekleniyor.

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminine göre şeftali üretiminin yüzde 32 ve nektarin veriminin ise yüzde 35 düşmesi bekleniyor.

Her ne kadar zirai dondan daha az etkilenen, ülkenin şeftali üretiminde önde gelen bölgelerinden olan Bursa'nın Gürsü ilçesinde de verimde yüzde 30 civarı kayıp olması, fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.

Dalında tüccarlar tarafından kilosu 50 liradan satın alınan şeftalinin tekleme, toplama, nakliye gibi maliyetlerin ve üzerine kar paylarının eklenmesiyle yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması bekleniyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu'da yaklaşık 5 dönüm arazide nektarin ve şiftali üretimi olduğunu belirterek, ortalama 20 bin ton üretim yapılan Gürsü ovasında zirai don nedeniyle yüzde 25-30 gibi kayıp yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 bin ton rekolte tahminlerinin bulunduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Şeftali ve nektarin üretiminde önde gelen İznik ve İnegöl'de daha büyük zarar oluştu. Bu da haliyle fiyatları yukarı yönlü tetikledi. Bugünlerde dalından satışlar başladı. Şu an nektarin ve şeftali kilosu 45-50 lira arasında alınıor tüccarlar tarafından. Toplaması, teklemesi ve nakliyesi derken üzerine ek maliyet gelecektir."

"Bu yaz bolluk yaşanmaz"

Çiftçilerin fiyatlardan memnun ama vadenin 10-12 aya yayılması nedeniyle çok da fazla kazanamadıklarını belirten Dönmez, mevcut ekonomi ortamında tüccarın da işinin zor olduğunu anlattı.

Tüccarın 50 liraya aldığı ürünün toptan maliyetinin, hasadı, seyreltmesi ve nakliyesi derken 70 liraya çıkacağını aktaran Dönmez, "Bu ürünün pazar ve markette satış fiyatları da az olmayacaktır. Geçen yıl 18-20 liraydı dalından satışlar. Bazı bol çeşitlerde yaz ortasında kilosu 10 liraya kadar düştü. Bu yıl bir bolluk yaşanmaz, ürün zaten az. Yani yaz içinde toptan olarak fiyat düşüşü olmayacağı için tüketiciye de bir fiyat avantajı oluşmasını beklemiyoruz" dedi.

Dönmez, geçen yıldan bu ana maliyet artışının yüzde 100'leri geçtiğine dikkati çekerek, "İşçi maliyetleri bile ciddi yükseldi. Diğer girdiler de sürekli artıyor. Hem çiftçi hem tüccar açısından bu maliyetlerin altından kalkmak çok zor. Türkiye genelinde ve Avrupa'da da bazı bölgelerde şeftali az. Meyvenin azlığı, arz düşüklüğü ürünü bu yaz biraz pahalı yapacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Şeftalisi Yazda Pahalı Olacak - Son Dakika

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