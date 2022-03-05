Bursalı genç iş insanları sinerji toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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Bursalı genç iş insanları sinerji toplantısında bir araya geldi

05.03.2022 13:51
Bursalı genç iş insanları sinerji toplantısında bir araya geldi

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) üyeleri "Sinerji Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) üyeleri "Sinerji Toplantısı"nda bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan GESİAD Başkanı Murat Kaya, 2 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Kaya son 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Salgın, savaş, ölüm ve kıtlık, bir başka ifadeyle ekonomik buhran. Biz üretim sevdalısı genç müteşebbisler olarak, üretim, ihracat ve istihdamdan başka bir şey düşünmezken, bu yaşananların ağırlığı altında mücadele etmek zorunda kaldık. Bizler 'çılgın' sanayici ve iş insanları olarak kıyasıya rekabetin yaşandığı global ortamda, girdi maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir dönemde, üretme şevkimizi kaybetmedik ve kaybetmek istemiyoruz. Bu konuda kimin ne yapması gerekiyorsa, yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaya, Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Savaş çığırtkanlığı yapanlara seslenmek istiyorum. Savaşın kazananı olmayacağı gibi kaybedenin çok olacağı gerçeğinden hareketle, çocukların, kadınların ve masum insanların ölmeyeceği bir dünya düzeni arzuluyoruz." dedi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da iş dünyasının ekonomik olarak ulusal ve küresel düzeyde ciddi sorunlar yaşadığına işaret etti.

Toplantının konuk konuşmacısı olan Baltaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar Baltaş da liderlik ve yeni yönetim anlayışı üzerine sunum yaptı.

Etkinlikte, derneğin yeni üyelerine rozet takıldı.

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Genç Sanayici Ve İşadamları Derneği, Murat Kaya, Savaş, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı genç iş insanları sinerji toplantısında bir araya geldi - Son Dakika


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