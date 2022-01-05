Üye Girişi
BUTTİM'de hedef 100 ülkeye ihracat - Son Dakika

BUTTİM'de hedef 100 ülkeye ihracat

05.01.2022 10:54
BUTTİM'de hedef 100 ülkeye ihracat

25'inci yılını kutladığı 2021'de doluluk oranını yüzde 96'ya çıkaran BUTTİM'de faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcileri, yeni yılda en az 100 ülkeye ihracat gerçekleştirecek.

25'inci yılını kutladığı 2021'de doluluk oranını yüzde 96'ya çıkaran BUTTİM'de faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcileri, yeni yılda en az 100 ülkeye ihracat gerçekleştirecek.

Türkiye'nin tekstil sektöründe küresel lider olması amacıyla yerli üretimi uluslararası çapta ticarileştiren BUTTİM'de avantajlı imkanlarda faaliyette bulunan tekstil firmaları, daha fazla ülkeye ihracat için hazırlık yapıyor.

BUTTİM'in yeni yılda üretim ve ticaret hacminin büyüyerek daha cazip hale geleceğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Tekstilin olduğu her alanda yerli ve milli üretim gerçekleştirerek, dışa bağımlılığı azalttık ve ticaret merkezimizden yaklaşık 90 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Yeni yılda, yatırımlarını artıran ve yeni iş birliği köprüleri kuran firmalarımızın çalışmalarıyla ihracat yapılan ülke sayısı en az 100'ü bulacaktır. Bu sayının artması için üretim kalitemizi artırarak, kentimize talep artışı sağlayan bir yapıya kavuşacağız. Merkezimizin dünya çapında her zamankinden daha iyi bir pozisyonda olması için yürüttüğümüz projeler ve sunduğumuz kapsamlı hizmetler, doluluk oranımızı yüzde 96'ya çıkarttı" diye konuştu.

BUTTİM'in 2022'de ulusal ve uluslararası düzeydeki fuarlarda boy göstererek yeni iş birliklerinin kapılarını açacağını da kaydeden Sadık Şengül, "17-21 Mayıs 2022'de üyesi olduğumuz Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) İstanbul Fuar Merkezi'nde KFA Fuarcılık ile gerçekleştireceği HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda sektörün en önemli temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Bu fuar kapsamında, esnafımıza yeni iş alanları açmak istiyoruz" dedi.

BUTTİM'de ticaret dışında kentin sosyal sorunlarına çözüm ürettiklerini de vurgulayan Şengül, "2021'de merkezimize kazandırdığımız 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzu, bölgemizdeki hemşerilerimize ve BUTTİM sakinlerine armağan ettik. Bursa'nın tarih ve kültür mirasına olan sevgimiz ve saygımız nedeniyle, Merkezimizin 25'inci yılını Karagöz Hacivat Oyunu filmi ile kutladık. Tekstilin ana vatanı kentimizin ve BUTTİM'in değerlerini taşıyarak izleyicilerine tanıtan bu film, şanlı geçmişimizden güç alarak geleceğe ışık tutmaya devam edecek. Ticaret merkezimizin yıldızını ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en iyi koşullarda parlatacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Tekstil Sektörü, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUTTİM'de hedef 100 ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi


Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu         
10:57
Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti         
10:47
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor         
10:25
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: BUTTİM'de hedef 100 ülkeye ihracat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement