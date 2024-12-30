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Ekonomi

Büyük Girişimler Hizmet Ticaretinde Önde

2022'de Türkiye'de hizmet ihracatının %64,4'ü büyük girişimler tarafından gerçekleştirildi.

30.12.2024 10:46
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Hizmet ihracatının 2022'de yüzde 64,4'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2022" bültenini yayımladı.

Buna göre, 2022'de hizmet ihracatının yüzde 64,4'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı.

Hizmet ihracatının yüzde 6,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 63,2'sini oluşturdu.

Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 12,2 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 16,2 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 3'ünü oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının yüzde 64,4'ünü yaptı.

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 54,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 7,5'ini gerçekleştirdi.

Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı yüzde 8,5 olurken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9 olarak tespit edildi. Hizmet ithalatının yüzde 56,3'ünü, hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 4,9'unu oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler yaptı.

Ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler öne çıktı

Söz konusu dönemde 47 milyar 420 milyon dolar olan hizmet ihracatının 34 milyar 442 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimlerin gerçekleştirdiği belirlendi.

Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 576 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Hizmet ihracatında 3 milyar 116 milyon dolarlık kısım imalat sanayisindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Hizmet ticaretinde 35 milyar 933 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayisinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Hizmet ithalatındaki 6 milyar 899 milyon dolar, ana faaliyeti toptan ve perakende ticaret olan girişimlere ait iken 2 milyar 298 milyon dolarlık hizmet ithalatı finans ve sigorta faaliyetinde bulunan girişimlerce gerçekleştirildi. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimler ise 2 milyar 99 milyon dolarlık hizmet ithalatı yaptı.

Hizmet ticaretinde en yüksek paya sahip olan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracatın yüzde 91,4'ünün, ithalatın ise yüzde 83,7'sinin Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı yüzde 43,5 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 56,5 oldu. Sigorta ve emeklilik hizmetleri ihracatının yüzde 35,4'ü ve ithalatının yüzde 37,6'sı yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı. Finansal hizmetlerde ihracatın yüzde 60,1'ini, ithalatın ise yüzde 72'sini Türkiye kontrollü girişimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Son Dakika

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