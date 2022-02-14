Üye Girişi
Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

14.02.2022 17:03
Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli'de büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek için sektör temsilcileri bir araya geldi.

Denizli'de büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek için sektör temsilcileri bir araya geldi.

Denizli genelinde büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü brifing salonunda sektör temsilcileri ile bir araya gelindi. Toplantıya İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Denizli HAYKOOP Başkanı Mehmet Varol, Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, yetiştiriciler ve ilgili teknik personel katılım sağladı.

Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini bildirdiği toplantı, il genelinde büyükbaş hayvancılığının bir adım öteye taşınmasına yönelik yapılabileceklere dair değerlendirme ile tamamlandı. - DENİZLİ

Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Denizli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement