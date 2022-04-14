Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

14.04.2022 10:45
Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastanelere gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastanelere gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işyerlerini denetledi.

HİJYEN KOŞULLARINA UYMAYANLAR UYARILDI

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde denetim gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde kontroller yaptı.

Fırınların imalathane, depo, mutfak, banyo, tuvaletlerini denetlenirken ayrıca çalışanların kılık kıyafet ve temizlik kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan fırınlara ceza kesti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak.


Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
YORUMLAR
500
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:33 Mahkeme Seren Serengil ve Yaşar İpek'in cezasını kesti! Şarkıcı Özay Bakır'ı tehdit etmekten yargılanıyorlardı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:52:07. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement