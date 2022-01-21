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Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor

21.01.2022 14:53
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor

'Toprağını satma ürününü sat' sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere verdiği desteği sürdürüyor.

'Toprağını satma ürününü sat' sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 21 kooperatif ile üretim ve işbirliği protokolü imzalarken, son olarak yine Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılışı gerçekleştirildi.

Kooperatifin kurulması için önemli destek veren Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan binayı yenileyerek kooperatife tahsis etti. Ayrıca kullanılacak tüm ekipmanları temin ederek yine bunlarda kooperatifin hizmetine sunuldu.

Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sezer Durmuş, Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde aracıları ortadan kaldırarak üreticinin daha fazla kazanacağını söyledi. Durmuş, "Kooperatifimizi kurma çalışmalarına bir yıl önce başladık. 8 kurucu ortağımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk ve Dalaman'da bir ilki gerçekleştirdik. Amacımız Dalaman'lı çiftçilerimizin yetiştirdikleri tarımsal ürünleri değerlendirerek ürünleri aracısız olarak tüketicilere ulaştırmaktır. Oluştrulan katma değirin Dalaman'da kalmasını sağlıyoruz. Ana ürünlerimizi Dalaman'ın kırsalında yetiştirilen ürünler oluşturuyor. Bu güne kadar 4 ton kuru incir, 1 ton zeytinyağı, 4 ton nar suyu, 250 kg nar ekşisi, 5 ton keçiboynuzu, 7,5 ton susam, 50 teneke bal ve 250 ton narenciye işledik. Dalaman'da üretilen 50'ye yakın ürün kooperatifimiz aracılığıyla satışa sunulmuştur. Bir yıl olmadan önemli bir aşama kaydettik. Burada bir başarı varsa en önemli pay Muğla Büyükşehir Belediyesine aittir. Kullandığımız bina tadilatı yapılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifimize tahsis edildi. Binamızda bulunan tüm ekipmanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Bu destekler olmadan bizim bu noktaya gelmemiz mümkün olmazdı" dedi.

Tarımsal üretimin Muğla'da büyük önem taşıdığını söyleyen Gürün, üreticiyi desteklemeye ve tarımsal faaliyetleri arttırmaya yönelik projelerin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Gürün "Bu gün burada belediyemize ait olan binayı kooperatifimize tahsis ettik. Bütün üretim araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. Üretilen her ürünün pazarlaması ile ilgili de katkıda bulunuyoruz. Biz ürünleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin garantisi altında olduğunu gösteren mühür vuruyoruz. Bizde diğer büyükşehir belediyelerinin sarış mağazalarında bu ürünleri tanıtıp gönderiyoruz. Muğla'da protokol iş birliği yapılan 21 adet kooperatifimiz var. Bunu gittikçe arttırıyoruz. Tarım ve hayvancılığın gelecekte çok önemli bir yere sahip olacak. Gençlerimizi tarıma doğru yönlendirmemiz gerekli. Kooperatiflerimizin birlik olarak Muğla'mızı daha iyi noktalara taşıyacağını düşünüyorum" dedi.

İl genelinde tüm ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler götürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hiçbir ayrım yapmadan yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Gürün ayrıca "Dalaman'da 2014-2019 yılları arasında toplam olarak 76 milyon 319 bin liralık yatırım yaptık. 2019-2021 arasında 17 milyon 903 bin liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 94 milyon liralık yatırım yaptık. Şimdi de 32 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapıyoruz. İhalesi tamamlandı ve yer teslimini gerçekleştirdik. İlçeler arasında ayırım yapmıyoruz. Her ilçenin acil ihtiyaçlarını belirliyoruz o ihtiyaçlar içerisinde hizmet ediyoruz. Hizmette kesinlikle bir ayrımcılık yapmıyoruz. Bu bizim felsefemize uygun değil" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Dalaman, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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