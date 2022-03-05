Büyükşehir çiftçinin yanında - Son Dakika
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Büyükşehir çiftçinin yanında

05.03.2022 11:04
Büyükşehir çiftçinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesi, fuarda açtığı stant ile üreticiye yönelik desteklerini anlatıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, fuarda açtığı stant ile üreticiye yönelik desteklerini anlatıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli, çiftçilere yönelik yürütülen çalışma ve destekleri anlattığı stantta, üreticinin merak ettikleri soruları da yanıtladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hizmetlerinin görsel video ve kitapçıklarla anlatıldığı stand üreticilerden de yoğun ilgi gördü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, kentte tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Denizli'nin turizm ve sanayinin yanında bir tarım şehri olduğunu kaydeden Değirmenci, "Çiftçimizin daha çok üreterek kazanması, Denizli ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için destek olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz her zaman üreticimizin yanında olmayı sürdürecek. Bu vesile ile fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehir çiftçinin yanında
Büyükşehir çiftçinin yanında
Büyükşehir çiftçinin yanında

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir çiftçinin yanında - Son Dakika


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