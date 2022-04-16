Büyükşehirden 1,7 milyon TL açıklaması - Son Dakika
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Büyükşehirden 1,7 milyon TL açıklaması

16.04.2022 14:55
Büyükşehirden 1,7 milyon TL açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bazı basın yayın organlarında yayınlanan 10 kişinin bedeli 1,7 milyon TL haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bazı basın yayın organlarında yayınlanan 10 kişinin bedeli 1,7 milyon TL haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, "Söz konusu ihale isteyen herkesin katılımına açık şekilde "açık ihale usulü" ile yapılmıştır. Gaziantep'in 2022 yılı boyunca yapacağı kültür ve turizm tanıtım faaliyetleri ile ilgili toplantı ve organizasyonları tanımlamaktadır. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin yılın başında planlanarak ihale edilmesinin amacı faaliyetlerin en uygun şekilde, en uygun fiyat ve şartlarla yapmasının sağlanmasıdır. Haber başlığında bulunan 10 kişinin bedeli 1,7 milyon TL çıkarımı da ya kötü niyetle ya da ihale okumayı iyi bilmemekten dolayı yapılmıştır. Burada söz konusu tek etkinlik değil, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan 5 farklı toplantı ve seminer, dijital turizm, ekoturizm gibi başlıklarla gerçekleştirilecek 3 farklı uluslararası çalıştay, turizmin tüm paydaşlarına verilmesi planlanan 3 farklı eğitim programı, başta uzakdoğu olmak üzere her biri hedef kitlemizin olduğu 3 farklı ülkede tanıtım ve turizm fuarlarına katılım gibi pek çok etkinliği bağlamaktadır. Aynı ihaleçerçevesinde Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ve Gaziantep'in güncel turizm haritası tasarımı ve basımı, teknik ihtiyaçlar, simültane tercümanlık hizmetleri, salon düzenlemeleri gibi pek çok kalem de yer almaktadır. Gaziantep'in tanıtımında ve turizm gelirlerinin arttırılmasında önemli rol oynayacak ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştiren turizm uzmanlarının katılacağı toplantılarda belli bir kalite gözetilmesi amacıyla, bir gastronomi kenti olan Gaziantep'te sunumu yapılacak yemeklere ilişkin ayrıntılar özellikle yazılmıştır. Bunun sebebi de ayrılan bütçenin en doğru şekilde kullanılmasıdır. Açık olarak düzenlenmiş bu ihale ile ilgili ayrıntılar EKAP üzerinden 2021/920520 ihale kayıt numarası ile incelenebilmektedir" denildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Gaziantep, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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