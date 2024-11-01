BV Portföy'den AI ile Arbitraj Yönetimi - Son Dakika
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Ekonomi

BV Portföy'den AI ile Arbitraj Yönetimi

BV Portföy, yapay zeka ile yönettiği arbitraj fonlarıyla nano saniyede işlem yapıyor.

01.11.2024 10:46
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BV Portföy, istatistiksel arbitraj fonlarını yapay zeka ve yüksek frekanslı işlem teknolojileri kullanarak yönetmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen makinelerin yönettiği fonlar nano saniye bazında işlem yaparak büyük fark meydana getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BV Portfoy Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Boğday, yüksek teknolojiyle insan müdahalesi olmadan fon yönetiminin mümkün olduğunu savundu.

Boğday, nano saniyede işlem yapabilen teknolojiyle yönettikleri arbitraj fonlarının yazılımlarının Türkiye'de üretildiğini aktardı.

Ürünlerinin, yatırımcılar için artı değer kattığını kaydeden Boğday, "Uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen teknolojiler, Türkiye sermaye piyasalarında yaygın olarak kullanılmakla birlikte pek yakında Avrupa ve Amerika pazarlarına da açılacak." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BV Portföy'den AI ile Arbitraj Yönetimi - Son Dakika

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