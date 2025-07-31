BYD, Fortune 500'de İlk 100'e Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

BYD, Fortune 500'de İlk 100'e Girdi

31.07.2025 14:51
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BYD, 2025 Fortune Global 500 listesinde 91'inci sırada yer alarak küresel liderliğini sürdürdü.

BYD, 2025 Fortune Global 500 listesinde 91'inci sırada yer alarak dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te yıllık bazda yüzde 41 artışla 4,27 milyon adet yeni enerji aracı satan BYD, bu alanda üst üste üçüncü yıl küresel liderliğini sürdürdü.

BYD, 2022'den bu yana listede aralıksız yer alırken, geçen yıl 143. sıradaydı. Şirketin bu yılki sıralamada ilk 100'e girerek elde ettiği başarı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve teknoloji yatırımlarına dayandırıldı.

"Teknoloji odaklı, inovasyon öncelikli" yaklaşımıyla hareket eden BYD'nin büyümesinin temelinde, teknoloji ve inovasyona olan güçlü bağlılığı yer alıyor.

Şirket, 2024'te araştırma ve geliştirme harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 36 artırarak yaklaşık 7,47 milyar dolara yükseltti.

AR-GE'ye stratejik düzeyde yatırım yapan BYD, 2011-2024 yılları arasında geçen 14 yılın 13'ünde net karından fazla AR-GE harcaması yaptı. Bu güçlü yatırım süreci sayesinde BYD, birçok yenilikçi teknoloji geliştirdi. Bunlar arasında yüksek güvenlikli ve uzun ömürlü Blade Batarya, sürüş konforunu ve güvenliğini artıran DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi, fosil yakıtlı araçların yakıt dolum süresiyle aynı hızda yüksek kapasiteli şarj imkanı sunan Megavatt Hızlı Şarj teknolojisi ve entegre akıllı araç platformu olan e-Platform 3.0 gibi birçok ileri teknoloji yer alıyor.

BYD'nin Fortune Global 500'de ilk 100'e girmesi, şirketin küresel stratejilerinin ve teknoloji vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkarken, şirket, dünya genelinde 112 ülke ve bölgede BYD imzalı yeni enerji araçlarını ve çevre dostu teknolojilerini küresel kullanıcılarla buluşturuyor.

BYD, çevre dostu yeni enerji araçları ve dünya genelindeki yatırımlarıyla, iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda benimsediği "Dünyayı 1 Santigrat Derece Soğutmak" vizyonuyla, karbon emisyonlarını azaltarak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD, Fortune 500'de İlk 100'e Girdi - Son Dakika

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