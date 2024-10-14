BYD, Paris'te SEALION 7'yi Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

BYD, Paris'te SEALION 7'yi Tanıttı

BYD, Paris\'te SEALION 7\'yi Tanıttı

BYD, 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda SEALION 7'nin Avrupa prömiyerini yaptı ve geniş ürün yelpazesini sergiledi.

14.10.2024 17:19
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BYD, 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda yeniliklerini, özel olarak tasarlanan standında sergiledi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, BYD, Paris Otomobil Fuarı'nda "SEALION 7" modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirirken, kıtadaki varlığını temsil eden geniş ürün yelpazesini de ziyaretçilerle buluşturdu. 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupa'daki ilk önemli çıkışını yapan BYD, bu fuarda iki yıl içinde kaydettiği hızlı büyümeyi de kutladı.

BYD'nin fuarda sergilediği SEALION 7, yoğun ilgi gördü. Yüksek performans, pratiklik ve dinamizmi bir araya getiren SEALION 7, sportif SUV tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupalı kullanıcılar için ideal bir model olarak tasarlanan SEALION 7, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

SEALION 7, BYD'nin "Okyanus Serisi"nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından gelen en yeni model olacak. Markanın gelişmiş teknolojilerine sahip SEALION 7, "Blade Batarya" ve "Cell-to-Body" (CTB) gövde yapısıyla üst düzey performans, dayanıklılık ve verimlilik sunuyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 kilometre/saat hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlayan SEALION 7, 230 kilovatta kadar hızlı şarj desteği sunarak uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. Maksimum 215 kilometre/saat hıza ulaşabilen SEALION 7, performansıyla da dikkati çekiyor.

BYD, kısa sürede Avrupa'daki varlığını önemli ölçüde genişletti. İlk olarak ATTO 3, HAN ve TANG modelleriyle Avrupa pazarına adım atan BYD, iki yıl içinde model yelpazesini genişleterek DOLPHIN, SEAL, SEAL U ve SEAL U DM-i gibi araçlarla Avrupa'daki müşteri kitlesini artırdı. BYD, yakında bu modellere SEALION 7'yi de ekleyecek.

Global olarak hızlı bir büyüme elde eden BYD'nin Türkiye ve Macaristan'da açılması planlanan iki üretim tesisi ise büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kapsamlı ürün gamı, Paris'te ziyaretçilerle buluştu

BYD, Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupa'daki geniş ürün yelpazesini ziyaretçilere sunarken, fuar standında geniş iç hacmi ve şehir yaşamına odaklı tasarımıyla öne çıkan C-Hatchback segmentindeki tam elektrikli BYD DOLPHIN ile C-SUV segmentindeki tam elektrikli BYD ATTO 3'ü sergiledi. Markanın Paris'te sergilenen diğer modelleri arasında, D segmenti SUV modellerinden tam elektrikli SEAL U, şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i ve sportif sedan SEAL da yer aldı.

2024 Paris Otomobil Fuarı'nda en çok ilgi gören modellerden biri, BYD'nin lüks markası YANGWANG'ın U8 SUV modeli oldu. Bu model, BYD'nin teknolojide ve lükste ulaştığı zirveyi yansıtarak, üstün arazi performansı ve gelişmiş özellikleri bir araya getiriyor. YANGWANG U8, 1100 beygir gücün üzerinde bir performans sunarken, suda yüzebilme ve kendi ekseni etrafında dönebilme gibi özellikleriyle zorlu koşullara meydan okuyor.

Kaynak: AA

Macaristan, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD, Paris'te SEALION 7'yi Tanıttı - Son Dakika

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