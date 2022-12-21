Bakan bilgin, uzlaşı sağlanamayan 3. asgari ücret toplantısı sonrası gelecek toplantı için tarih veremedi - Son Dakika
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Bakan bilgin, uzlaşı sağlanamayan 3. asgari ücret toplantısı sonrası gelecek toplantı için tarih veremedi

21.12.2022 12:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzlaşı sağlanamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından bir gün sonra yaptığı açıklamada, komisyonun dördüncü toplantısına ilişkin bir tarih veremedi. Bilgin, "Tarih henüz belli değil, görüşmelere devam ediyor" dedi.

Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ilk açıklama işçi tarafı Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 9 bin TL'nin altındaki bir rakam için masada olmayacaklarını dile getirdi.Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız" dedi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI, GÖRÜŞMELER TIKANDI

Türk-İş'in açıklamasının ardından gözler bu sefer de işveren cephesine çevrildi. İşveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai kararın son toplantıda verilmesi bekleniyor.

"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL"

3. toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maalesef dün toplantıdan sonuç çıkmadı" ifadelerini kullandı. Bilgin, merakla beklenen 4. toplantının tarihine ilişkin ise, "Henüz belli değil, görüşmeler devam ediyor" dedi.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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