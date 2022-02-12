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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz

12.02.2022 13:45

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak. Orada 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz. En adil bir şekilde düzenleyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu. Bilgin, burada memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

"EN ADİL ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİZ"

Önümüzdeki hafta müzakerelerin başlayacağını belirten Bilgin, "Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette bu sürecin başka problemleri var; ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. Önümüzdeki temmuzda da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz." dedi.

Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

MAYISTA MECLİS'TE OLACAK

Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin mayısta Meclis'te olacağını söylemişti. Ocak ayında yaptığı konuşmada, düzenlemedeki son durumu değerlendiren Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" ifadelerini konuşmuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor. 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek. Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor. Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu biliniyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ek göstergelerin 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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