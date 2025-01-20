ÇALSİAD 2025 Planlarını Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

ÇALSİAD 2025 Planlarını Belirledi

ÇALSİAD 2025 Planlarını Belirledi

ÇALSİAD, 2024 değerlendirmesi sonrası 2025 hedeflerini belirledi. Üye sayısını 150'ye çıkarmayı planlıyor.

20.01.2025 10:44
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Çal Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇALSİAD) üyeleri, 2024 yılının değerlendirildiği etkinlikte, 2025 yılı için planlamaları yaparak hedeflerini belirledi.

Değerlendirme ve yeni yıl planlaması için düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ÇALSİAD yönetimi, hem yeni insanlarla tanıştı hem de mevcut ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldu.

ÇALSİAD Başkanı Mehmet Atılsın, derneğin amacının üyeler arasındaki iletişimi artırmak, bilgi paylaşımını sağlamak ve gelecekteki projeleri görüşmek olduğunu belirtti. Atılsın, "Bu kahvaltı organizasyonu, bu hedeflere ulaşmamız adına önemli bir adım oldu. ÇALSİAD'ın şu anda 70 üyesi bulunuyor. Üyelerimizin Denizli Ticaret Odası ya da Denizli Sanayi Odası gibi ticari kuruluşlara kayıtlı olmaları, belirli bir iş hacmine sahip olmaları ve iş ahlakına uygun hareket etmeleri bizim için çok değerli. Derneğimizin saygınlığı adına bu kriterlere özen gösteriyoruz" dedi.

2024 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve 2025 yılı için yeni projelerle büyümeyi hedeflediklerini belirten Başkan Atılsın, 2025'te üye sayısını 150'ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Sosyal sorumluluk projelerine de daha fazla önem vereceklerini belirten Atılsın, "Sema Hanım'ın kimsesiz çocuklara yönelik bir eğitim projesi var. Bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

2024'te Çal'daki festivallere ve Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen sudan koyun geçirme etkinliğine destek verdiklerini hatırlatan Atılsın, bu etkinliklerde dağıttıkları şapkalarla ÇALSİAD'ın adını duyurduklarını dile getirdi. Atılsın, ÇALSİAD'ın vizyonunu ve misyonunu daha geniş kitlelere tanıtarak hem Çal'da hem de Denizli'de ve ülke genelinde katma değer oluşturacak projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇALSİAD 2025 Planlarını Belirledi - Son Dakika

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