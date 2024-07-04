Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın da katılım sağladığı toplantıda, kooperatifin yeni yönetim kadrosu belirlendi.

04.07.2024 07:22  Güncelleme: 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın da katılım sağladığı toplantıda, kooperatifin yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, kooperatifin geleceği için önemli kararlar alındı ve yeni yönetim kadrosu belirlendi. Mevcut başkan Firdevs Eriş, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan seçimin ardından yönetim kadrosunda değişiklik yapan Başkan Eriş, Nezahat Dikilitaş'ı başkan yardımcılığı görevine getirilerek yönetim ekibini güçlendirdi.

Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Arslan; "Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi aldığı bu yeni kararların ve yönetim değişikliğinin, kooperatifin başarısına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çameli Belediyesi olarak üreten, çalışan ve emek veren kadınlarımızın her zaman yanındayız. Ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kooperatifimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Çameli, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:38 İşte başvuru tarihleri Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:53 Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 08:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement