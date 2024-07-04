Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın da katılım sağladığı toplantıda, kooperatifin yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Genel Kurul toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, kooperatifin geleceği için önemli kararlar alındı ve yeni yönetim kadrosu belirlendi. Mevcut başkan Firdevs Eriş, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan seçimin ardından yönetim kadrosunda değişiklik yapan Başkan Eriş, Nezahat Dikilitaş'ı başkan yardımcılığı görevine getirilerek yönetim ekibini güçlendirdi.

Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Arslan; "Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi aldığı bu yeni kararların ve yönetim değişikliğinin, kooperatifin başarısına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çameli Belediyesi olarak üreten, çalışan ve emek veren kadınlarımızın her zaman yanındayız. Ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kooperatifimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ