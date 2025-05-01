Can Yücel, Şişecam Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Can Yücel, Şişecam Genel Müdürü Oldu

Can Yücel, Şişecam Genel Müdürü Oldu

Can Yücel, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

01.05.2025 10:49
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TÜRKİYE Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Can Yücel oldu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 30 Nisan'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici'nin yerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel'in Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

CAN YÜCEL HAKKINDA

Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür olarak atanan Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yücel, çalışma hayatına İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Yücel, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında Proje Finansmanlarından sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü, 2020 yılında ise Başkent Kurumsal/ Ankara Müdürü olarak görevlendirildi. 26 Ağustos 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yücel, aynı yıl Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

3 Ocak 2022 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. İyi derecede İngilizce bilen Yücel, evli ve bir çocuk babasıdır.

KENAN AYVACI HAKKINDA

1 Şubat 2024 tarihinden bu yana İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdüren Kenan Ayvacı, aynı zamanda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi oldu.Ayvacı, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

2006 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü'ne Müdür Yardımcısı, 2010 yılında Birim Müdürü olarak atanan Ayvacı, 2016 yılında Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü olarak görevlendirildi ve aynı yıldan itibaren üç yıl süre ile İş Yatırım'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Mayıs 2019'da İş Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024'te İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Galatasaray Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Kenan Ayvacı, İş Yatırım'daki görevlerinin yanı sıra, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Ayvacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Can Yücel, Şişecam Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

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