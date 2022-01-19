Çanakkale'de içme suyu 2. kademe arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Çanakkale'de yapımı süren içme suyu 2. kademe arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğinin ifade edildiği açıklamada, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğu, DSİ Genel Müdürlüğü'nün inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunduğu kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı değerlendirmede, Çanakkale'deki içme suyu 2. kademe arıtma tesisinde çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Tesisin tamamlanması ile Çanakkale il merkezinin 2050 yılına kadar olan arıtılmış içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Kaya, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tesisin konvansiyonel tip arıtma tesisinde tüm üniteler tamamlanmış olup, performans testleri devam etmektedir. Çanakkale il merkezine 100 bin metreküp/gün memba kalitesinde içme suyu temin edilecektir."