Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

13.06.2022 14:56
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,55HTS
Pirinç (luna)Kg10,09HTS
Buğday (aşurelik)Kg8,25MTS
Zeytinyağı (ham)Kg40,84MTS
Petek balKg50,56MTS
Koyun sütüLitre8,50MTS
Keçi sütüLitre6,00MTS
PatatesKg2,55MTS
YumurtaAdet1,17MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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