Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,55
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|10,09
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|8,25
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|40,84
|MTS
|Petek bal
|Kg
|50,56
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,50
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,00
|MTS
|Patates
|Kg
|2,55
|MTS
|Yumurta
|Adet
|1,17
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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