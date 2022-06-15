Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

15.06.2022 11:24
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,21 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,21HTS
Pirinç (luna)Kg9,93HTS
Pirinç (baldo)Kg12,50HTS
YumurtaTane1,75HTS
Zeytinyağı (ham)Kg34,92MTS
İnek sütüLitre6,58MTS
Koyun sütüLitre9,07MTS
Keçi sütüLitre6,82MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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