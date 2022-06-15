Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,21
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|9,93
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|12,50
|HTS
|Yumurta
|Tane
|1,75
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|34,92
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,58
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,07
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,82
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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