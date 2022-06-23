Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

23.06.2022 10:42
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (yemlik)Kg6,20HTS
Arpa (yemlik)Kg6,15HTS
Buğday (cumhuriyet)Kg7,21MTS
Meşe odunuKg1,00MTS
İnek sütüLitre7,13MTS
Koyun sütüLitre5,88MTS
Keçi sütüLitre3,56MTS
Dana (canlı)Kg45,96MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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