Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,20
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,15
|HTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|7,21
|MTS
|Meşe odunu
|Kg
|1,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,13
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|5,88
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|3,56
|MTS
|Dana (canlı)
|Kg
|45,96
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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