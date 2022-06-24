Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

24.06.2022 10:42
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 10,22 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 10,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg10,22HTS
Pirinç (Osmancık)Kg20,00HTS
Buğday (aşurelik)Kg4,80HTS
Zeytinyağı (ham)Kg40,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg56,60MTS
Ceviz içiKg30,33MTS
ÇilekKg16,00MTS
KirazKg9,99MTS
FasulyeKg9,46MTS
İnek sütüLitre7,43MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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