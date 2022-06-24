Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 10,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|10,22
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|20,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,80
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|40,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|56,60
|MTS
|Ceviz içi
|Kg
|30,33
|MTS
|Çilek
|Kg
|16,00
|MTS
|Kiraz
|Kg
|9,99
|MTS
|Fasulye
|Kg
|9,46
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,43
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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