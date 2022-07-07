Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Kanola
|Kg
|12,80
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,13
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,42
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|45,25
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|57,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,24
|MTS
|Patates
|Kg
|2,49
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,43
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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