Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,00
|HTS
|Çeltik (kavuz)
|Kg
|0,56
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|9,27
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|4,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,53
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,57
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|7,23
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,04
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,53
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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