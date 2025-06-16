Canik'te 140 Milyon TL'lik Macera Parkı Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Canik'te 140 Milyon TL'lik Macera Parkı Projesi

Canik\'te 140 Milyon TL\'lik Macera Parkı Projesi
16.06.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olacak Canik Macera Parkı'nın yapımında 140 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı. Proje ile ilçenin turizmdeki payının artırılması hedefleniyor.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 140 milyon Türk Lirası yatırım değerine sahip Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan "Canik Macera Parkı" ile ilçenin bölge turizminin merkez noktası haline geleceğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'e kazandırdıkları projelerle ilçenin turizmden aldığı payı yukarıya taşıyacaklarını belirtti. 140 milyon TL yatırım değeriyle Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olacak Canik Macera Parkı'nın yapım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin turizminden aldığı payı yukarıya taşıyor, bölge turizminin merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyüğü

Canik Macera Parkı'nın yapım çalışmalarını 6.9 hektar alan üzerinde sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkımızın yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. 140 milyon TL yatırım değerine sahip Canik Macera Parkımızla ilçemizin turizmden aldığı payı yukarıya taşıyacağız. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi Canik Macera Parkımızda ağırlayacağız" diye konuştu.

Doğa ile macera bir arada

Canik Macera Parkı'nın Hasköy Mahallesi'nde mevcut doğal alanın korunarak yapıldığına ve içerisinde birçok özelliği barındırdığına dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca ziyaretçilerin doğa ile buluşma noktası olacak Canik Macera Parkı'nda zipcoaster, pentathlon ve survivor parkurları, dev salıncaklar, serbest düşüş ve tırmanma duvarları, ip parkurları, çocuk oyun ve aktivite alanları, spor destek binası, paintball alanı, ağ trambolin, gökyüzü merdiveni, dev sapan, kamelyalar, yürüyüş ve dinlenme alanlarının yer alacağını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik'te 140 Milyon TL'lik Macera Parkı Projesi - Son Dakika

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