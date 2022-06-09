Canik'ten konut arzına teşvik - Son Dakika
Üye Girişi

Canik'ten konut arzına teşvik

09.06.2022 16:36
Canik'ten konut arzına teşvik

Yükselen konut fiyatlarına karşı arzdaki sıkışıklığı aşabilmenin yolları aranırken Canik Belediyesi'nden teşvik niteliğinde adım geldi.

Yükselen konut fiyatlarına karşı arzdaki sıkışıklığı aşabilmenin yolları aranırken Canik Belediyesi'nden teşvik niteliğinde adım geldi. Geçen hafta müteahhitleri yatırıma davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bugünse Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) üyelerine düzenlediği turla inşaat yapılabilecek alanları yerinde gösterdi.

SİMDER tarafından geçen hafta cumartesi günü düzenlenen programın konuğu olan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçesini Samsun'un yeni yükselen yıldızı olarak tanımlayıp müteahhitleri bir iş gezisine davet etmişti. Yapılan davet Canik'in geleceğinin inşası için kamu özel iş birliğinde bir arayışa başlangıç oldu. Yükselen konut fiyatlarına karşı arzdaki sıkışıklığı aşabilmek üzere bir Canik çözümünü de hedefleyen davet bugün gerçekleşti.

Başkan Sandıkçı sabah saatlerinde Meşe Tesisleri'nde kahvaltı vererek SİMDER üyesi müteahhitleri ağırladı. Kahvaltı sonrası ise üstü açık bir otobüsle şehrin yatırım alabilecek alanlarına doğru bir yolculuğa çıkıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren iş gezisinde Başkan İbrahim Sandıkçı, inşaat yapılabilecek noktaları yerinde gösterdi. Gezide iş birliği yapılabilecek konulara dikkatleri çekti. Başkan Güney ve müteahhit katılımcılar da sorularını yönelterek bilgiler aldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Samsun'un kıymetli iş insanları ve yatırımcılarıyla ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Kendilerini merkezi hükümet ve belediyemiz tarafından ilçemizde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında bilgilendirdik. Gelişen ve değişen Canik adına atılacak her adımı önemsiyoruz. İş dünyasının önde gelen tüm yatırımcılarını ilçemize davet ediyoruz. Göreve geldiğimiz üç yıl içinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemiz kabuğunu kırıp gerçek hüviyetine kavuşmuştur. Amacımız önümüzdeki hizmet döneminde bu projeleri geliştirerek Canik'i Türkiye'nin gözde ilçeleri arasına dahil etmek. Bu amaç doğrultusunda iş dünyasından üniversiteye, STK'lardan bürokrasiye kadar her kesimin iş birliği içinde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Samsun Üniversitesi ve yapımı devam etmekte olan Şehir Hastanesi ilçemizin gelişmesine katkıda bulunan iki önemli dinamo. Gösterdiğimiz gayretlerle ilçemizdeki yatırımların daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

SİMDER Kurucu Başkanı Yunus Güney, "Canik'teki yeni planlamayı yakından görme fırsatımız oldu. Dolayısıyla çok faydalı oldu. Üyelerimiz Canik'te belediyeyle birlikte kamu özel iş birliği sayesinde neler yapabilir bunları görme fırsatını yakaladık. Muhtemelen önümüzdeki süreç içinde Canik Belediyesi'yle birlikte bir takım yatırımlara girişmiş olacağız. Bir takım yatırımlara girişmenin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu inşallah Samsun içinde bölgemiz içinde çok güzel bir örnek teşkil edecek. Kamu özel iş birliğini nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha faydalı hale getirebiliriz, hem kamuya hem de özele daha nasıl faydalı hale getirebiliriz araştırmanın başlangıcındayız. İnşallah bundan sonraki süreç için hem kentimiz hem de şehrimiz için bu yaptığımız iş ziyaretinin faydası olacağını, çok verimli olacağını düşünüyoruz. Bu ziyaretimize Canik'ten başladık ve Canik'i pilot bölge kabul edersek bütün belediyeler içinde bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Konut arzı sıkışıklığı içerisinde, konuttaki sıkışıklığı açabilmenin yollarını araştırıyoruz. İnşallah kamu özel iş birliği sayesinde konuttaki pahalılığın veya arzdaki sıkışıklığın kısa bir şekilde acil önlemlerle nasıl giderilebileceği konusunda bir örnek teşkil ederiz diye düşünüyoruz. Hem şehrimiz hem de Canik için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Program çekilen toplu fotoğraf ile son buldu. - SAMSUN

Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik
Canik'ten konut arzına teşvik

YORUMLAR
500
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canik'ten konut arzına teşvik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Canik'ten konut arzına teşvik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement