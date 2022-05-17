Çankaya Üniversitesi'nde, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku konuşulacak - Son Dakika
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Çankaya Üniversitesi'nde, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku konuşulacak

17.05.2022 13:56
Çankaya Üniversitesi'nde, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku konuşulacak

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Unesco Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması Sergisi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi...

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Unesco Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması Sergisi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi ev sahipliğinde Merkez Kampüs Ortak Alan'da açılacak.

Sergi açılışının ardından, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Kırmızı Salon'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" adlı panel gerçekleştirilecek. RATEM Akademi'den Yusuf Gürsoy'un moderatörlüğünü üstleneceği panelin açış konuşmalarını; Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya Taşkent ve Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz yapacak.

Panelde konuşmacı olarak; Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Kültür ve Turizm Uzmanı Dr. Barış Gözübüyük, Yapımcı, Yönetmen, Senarist Müfit Can Saçıntı ile Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şirin Güven yer alacak. - ANKARA

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çankaya Üniversitesi'nde, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku konuşulacak - Son Dakika


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