Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu - Son Dakika
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Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu

25.07.2022 22:29
Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu

Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı.

Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı.

Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesi düzenlenen törenle doğalgaza kavuştu. Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beldede "Doğalgaz Açılış ve Meşale Yakma Töreni" gerçekleştirildi. Törende konuşan Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek doğalgazın beldeye hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından meşale yakılarak beldeye ilk doğalgaz verildi. - ÇANKIRI

YORUMLAR
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Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı
Kaynak: İHA

Yaylakent, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu - Son Dakika

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