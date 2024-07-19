Çankırı'da İşsizlik Oranı 2,6 Puan Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da İşsizlik Oranı 2,6 Puan Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı'da 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,6 puan azalarak yüzde 5,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılım oranı ise 2 puan artarak yüzde 51,9'a yükseldi. Çankırı, işsizlik oranında en düşük 4. il olarak sıralandı.

19.07.2024 19:49
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,6 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistiklerini paylaştı. Verilen bilgilere göre, 2023 yılında bir önceki yıla göre Çankırı'da işgücüne katılım oranı 2 puan artarak yüzde 51,9, istihdam oranı 3,1 puan artarak yüzde 49,2 ve işsizlik oranı 2,6 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

2023 yılında Çankırı, işgücü katılım oranında 47. sırada, istihdam oranında 34. sırada, işsizlik oranında ise en düşük 4. il durumunda oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da İşsizlik Oranı 2,6 Puan Azaldı - Son Dakika

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