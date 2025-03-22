Çankırı\'da İşsizlik Oranı Düşüklüğü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı, 2024 yılında işsizlik oranının en düşük olduğu 3'üncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistiklerini paylaştı. Verilen bilgilere göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre Çankırı ili İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 4,5 oldu. Bu oran ile Çankırı işsizlik oranının en düşük olduğu 3. İl oldu. İşgücüne katılım oranı 2,0 puan azalarak yüzde 49,8 oldu. İstihdam oranı ise geçen yıla göre 1,6 puan azalarak yüzde 47,6 oldu. - ÇANKIRI