Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 57 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 57 Oldu

Çankırı\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 57 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Çankırı'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 57 adet oldu. Otomobiller yüzde 37,2, traktörler yüzde 25,4, motosikletler yüzde 17,7, kamyonetler yüzde 14, kamyonlar yüzde 3,4, minibüsler yüzde 1,0, otobüsler yüzde 0,8 ve özel maksatlı taşıtlar yüzde 0,5 oranında yer aldı. Haziran ayında ise 521 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

19.07.2024 16:52
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 57 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 57 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 37,2'sini otomobil, yüzde 25,4 ünü traktör, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 14'ünü kamyonet, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. İl genelinde Haziran ayında 521 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 521 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 73,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,5 ile otomobil, yüzde 9,4 ile traktör, yüzde 4,4 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 27 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 57 Oldu - Son Dakika

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