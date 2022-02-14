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Çardak Havalimanı'nda 23 bin yolcu hizmet aldı - Son Dakika

Çardak Havalimanı'nda 23 bin yolcu hizmet aldı

14.02.2022 12:24
Çardak Havalimanı'nda 23 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı'nda Ocak ayında toplam 23 bin 282 yolcuya hizmet verildi.

Denizli Çardak Havalimanı'nda Ocak ayında toplam 23 bin 282 yolcuya hizmet verildi. 1 yılda iç hat yolcu trafiğinin ise 21 bin 888 olduğu belirtildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda Ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 21 bin 888, dış hat yolcu trafiği 1394 oldu. Böylece ocakta toplam 23 bin 282 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 329, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 343'e ulaştı. Yük trafiği ise Ocak ayında toplamda 247 ton oldu. - DENİZLİ

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Denizli, Uçak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çardak Havalimanı'nda 23 bin yolcu hizmet aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çardak Havalimanı'nda 23 bin yolcu hizmet aldı - Son Dakika
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