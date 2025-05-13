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Ekonomi

Cari Açıkta Azalma

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayında cari işlemler açığının mali ihracattaki artışla düştüğünü bildirdi.

13.05.2025 13:39
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, cari işlemler açığında düşüş gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmenin mal ve hizmetler ihracatındaki artışların etkisiyle mart ayında da devam ettiğini belirten Bolat, martta cari işlemler açığının mal ihracatındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 gerilemeyle 4 milyar 87 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Bolat, geçen yıl martta 26,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bu yılın aynı döneminde 12,6 milyar dolara düştüğüne işaret ederek, "Küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, cari işlemler açığında düşüş gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin martta 1,5 milyar dolarla fazla verdiğini bildiren Bolat, yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatının martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 115,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerin Bakanlıkça uygulandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Desteklerle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 379,3 milyar dolara yükseldi. Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının bu yıl genelinde yukarı yönlü seyredeceği bekleniyor. Bununla birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) içindeki payı tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edecektir. Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdürerek, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecektir. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejimizle önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

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