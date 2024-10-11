Cari Açıkta İyileşme Beklentisi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından azalan cari açığa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı Ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz. Cari işlemler dengesi 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi" dedi.

"OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz"

OVP'de yüzde 1,7 hedefine rahatlıkla ulaşmayı öngördüklerini belirten Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz." - ANKARA