Cari İşlemler Açığı Yüzde 1 Civarı Olacak

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl sonunda Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran, temmuz, ağustos aylarından sonra eylül ayında da yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdiğini ifade etti.

Yılmaz, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 9,7 milyar dolara gerilediğini, bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşmenin 30,9 milyar dolara ulaştığını ve hizmetler dengesinde verilen fazlanın 3,2 milyar dolar arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle 2024 yılı sonunda OVP'de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."