Cari İşlemler Hesabı 4 Aydır Fazla Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cari İşlemler Hesabı 4 Aydır Fazla Veriyor

Cari İşlemler Hesabı 4 Aydır Fazla Veriyor

Ticaret Bakanı Bolat, Eylül 2024'te cari işlemler hesabında 3 milyar dolar fazla verildiğini açıkladı.

12.11.2024 13:17
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı eylül ayında cari işlemler hesabında 3 milyar dolar ile fazla verilmiştir. Böylece cari işlemler hesabı son 4 aydır aylık bazda fazla vermiştir" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, "2024 yılı eylül ayında cari işlemler hesabında 3 milyar dolar ile fazla verilmiştir. Böylece cari işlemler hesabı son 4 aydır aylık bazda fazla vermiştir. 2021 Temmuz-Ekim döneminden sonra ilk defa art arda 4 ay fazla verilmiştir. Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,4 oranında azalışla 5,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 45,9 milyar dolar azalarak, 2024 Eylül ayı itibarıyla 9,7 milyar dolara gerilemiştir. 2024 Eylül ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,4'lük artış ile 261,5 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 7,3'lük azalışla 340 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 31,1 oranında azalarak 78,5 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artarak yüzde 76,9 olmuştur. 2023 Mayıs ayında yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır" dedi.

'HİZMET GELİRLERİ REKORUNU YENİLEDİ'

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini belirten Bakan Bolat, "Hizmet gelirleri eylül ayında yıllıklandırılmış bazda 112 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamıyla cari işlemler hesabının ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari İşlemler Hesabı 4 Aydır Fazla Veriyor - Son Dakika

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