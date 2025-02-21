CarrefourSA'dan Ramazan Kolisi Kampanyası

Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu yılki Ramazan kolisi kampanyasını duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 71 ilde bin 240 mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile Ramazan ayında da avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; CarrefourSA'nın geleneksel hale gelen Ramazan kolileri, bu yıl da CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market'te satışa sunuluyor. Un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok temel besin ve mutfak ihtiyaçlarını içerisinde barından koliler, 3 farklı seçenek ile müşterilerle buluşuyor. 13, 23 ve 26 ürün içeren üç farklı koli seçeneği tüketicilerle buluşacak. Kampanya, 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek.

Koli bağışıyla STK'lara ve ihtiyaç sahiplerine destek

Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında CarrefourSA, müşterilerine çeşitli STK'lara bağış yapabilme fırsatı da sunuyor. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı aracılığıyla müşteriler, CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market'te yapacakları alışverişlerinde Ramazan kolisi bağışında bulunabiliyor. - İSTANBUL