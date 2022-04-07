Casper Excalibur, konsol ve PC ikilemini 5 adımda cevapladı - Son Dakika

Daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler için yaşanan "Konsol mu, oyun bilgisayarı mı?" ikilemine hazırladığı rehber ile son veren güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyun bilgisayarı tercih etmek için 5 nedeni sıraladı.

Şirket açıklamasına göre, oyun oynamak için ekran başına geçenlerin macera dolu anlarında yanlarında olacak platform tercihi neredeyse yarım asırlık bir soruyu gün yüzüne çıkarıyor. Oyun oynamayı sevenlerin ikilem yaşanmasına neden olan oyun konsolu ve oyun bilgisayarı seçenekleri, temelde oyun oynanmasını sağlasa da birbirinden çok farklı seçenekler sunuyor. Daha iyi bir oyun deneyimi elde etmek isteyen oyunseverlere rehber olacak ve ikilemlerine son verecek cevap, Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur'dan geldi.

Oyun konsolu yerine oyun bilgisayarı almak için Excalibur'un oyunculara sunduğu 5 avantajlı neden arasında şunlar yer alıyor:

"Daha iyi performans ve grafik oyun bilgisayarlarında bulunuyor. İyi bir donanımla desteklenen oyun bilgisayarları grafikler söz konusu olduğunda konsollara göre her zaman 1-0 önde. Oyun bilgisayarlarındaki donanımlar, konsollardaki parçalardan çok daha iyi performans gösterebiliyorken, grafikler ve daha iyi görüntü kalitesi için de oyun bilgisayarlarının tercih edilmesini sağlıyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur da daha üstün oyun performansı ve yüksek kalitede oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların yüksek FPS değerlerine ulaşması için güçlü donanımlara sahip hem laptop hem de masaüstü oyun bilgisayarlarını sunuyor.

Daha fazla oyun desteği ile sınırsız oyun keyfine ulaşma imkanı var. Oyun konsolları, sınırlı oyun seçeneğine sahip olurken oyun geliştiricileri için bilgisayarlar çok daha cazip fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle de piyasaya sunulan oyunların büyük bölümünde bilgisayar desteği olurken, konsol desteği sınırlı tutuluyor. İyi bir oyuncu için ise farklı oyunları denemek ve daha fazla oyun seçeneğine sahip olmak kuşkusuz en önemli tercih sebebini oluşturuyor. Bu nedenle oyunlarda da daha iyi bir deneyim ve farklı heyecanlara erişebilmek için oyun bilgisayarlarından destek almak mümkün.

Oyun bilgisayarları donanım özgürlüğü sunuyor. Oyun bilgisayarlarında, oyunlar için kontrolü daha da kolaylaştırabilecek çeşitli donanımlardan destek almak oyun konsollarına göre daha mümkün. Özellikle oyuncular için geliştirilen oyuncu klavye ve mouse seçenekleri, standart modellerdeki tuş yapılarından çok daha farklı olduğundan oyunlardaki performansın artmasını sağlıyor. Ancak oyun konsolları için böyle bir durum söz konusu değil. Üstelik konsollar için geliştirilen kontrolcülerin oyun bilgisayarlarında da desteklenmesi, oyun bilgisayarını bu alanda da öne çıkarıyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur da özel tasarladığı yeni gaming aksesuarlarıyla hız, tarz ve performansı oyunculara sunuyor.

Özel dekorasyon ve geliştirme seçeneklerinin çeşitliliği bulunuyor. Oyun bilgisayarlarında masaüstü ya da laptop fark etmeksizin çeşitli geliştirmeler yapmak mümkün. Özellikle masaüstü modellerde RGB aydınlatmalar, donanım yükseltmeleri ve tamiratlar çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Böylece hem eğlenceli bir şekilde yeni modelleri tasarlama fırsatı hem de olası teknik arızalarda daha ekonomik çözümler sunması ile oyun bilgisayarlarını cazip kılıyor.

Taşınabilirlik ve konfigürasyon oyun bilgisayarlarını öne çıkarıyor. Oyun dünyasında son yıllarda öne çıkan iki önemli nokta bulunuyor. Bunlardan biri her yerde oyun oynayabilme özgürlüğü, diğeri ise oyuncunun tamamen ihtiyaçlarına yönelik kendisine ait bir cihaz oluşturabilmesi. Burada laptop oyun bilgisayarları ve özelleştirilebilen bilgisayarlar konsollardan farkını ortaya koyuyor. Hem masaüstünde hem de dizüstünde oyun dünyasına üstün güç ve performanslı bilgisayarları sunan Casper Excalibur, her yerde performansından ödün vermeden oyun oynamak isteyen kullanıcılar için laptop oyun bilgisayarlarını, oyun oynamayı bir ritüel haline getiren, performansını donanım yükseltmeleri ile hep yukarıya çıkarmak isteyenler için de milyonlarca konfigürasyonu gerçekleştirebilecekleri masaüstü bilgisayarları kullanıcılara ulaştırıyor."