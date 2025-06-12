Çay Rekoltesinde Düşüş Beklentisi

Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında yaşanan don olaylarının çay hasadını geciktirdiğini ve bu durumun rekolteyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birinci sürgünde geçen yıl 490 bin ton yaş çay işlendiğine işaret eden Erdoğan, "Ancak bu yıl ÇAYKUR ve özel sektör toplamında bahçeden gelecek çayla birlikte yaklaşık 400-420 bin tonluk bir üretim beklenmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 20'lik bir rekolte kaybına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, rekoltedeki düşüşün yalnızca iklim koşullarından kaynaklanmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2024 yılında makineli tarıma kısmen geçilmişti. Ancak bu yıl işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle tamamen makineli tarımla hasat yapılmaktadır. Ne yazık ki makineli tarımda uygulanan yanlış hasat teknikleri, çay filizlerinin yeterince gelişmesini engellemekte, dipten yapılan kesimler kaliteyi düşürmektedir. Bu sezonun başından itibaren kaliteli yaş çay hasadı için sektör olarak ortak karar almış olsak da bu yeterli olmadı. Birinci sürgünden elde edilen kuru çayda kalite parametrelerinde düşüş yaşanmıştır."

Çay sanayisi açısından 2025'in zor bir yıl olduğunu belirten Erdoğan, "Ham madde maliyetleri yüzde 50, işçilik ve enerji maliyetleri yüzde 35, diğer girdilerde ise yüzde 30 ila 40 arasında artışlar yaşanmıştır. Ortalama olarak sektörümüzde yüzde 45 oranında bir maliyet artışı söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çay tüketiminde dünyada ilk sıra olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çay stratejik bir üründür. Ancak kuru çaya herhangi bir zam yapılmaması sektörü daha da sıkıntıya sokmuştur. Bu sebeple çay sektörünün nefes alabilmesi için kuru çaya yüzde 30 ile 35 oranında zam yapılması elzemdir. Bu sektörde binlerce insan istihdam edilmektedir ve her evde tüketilen bir ürün olan çayın sofralara ulaşması ciddi bir emeğin sonucudur. Finansal kaynaklara erişim sağlanamadığında sadece sanayici değil, üretici de zarar görmektedir. Bu da üretim dengesini bozmaktadır."