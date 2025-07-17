ÇAYKUR'dan Üreticilere Hasat Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR'dan Üreticilere Hasat Uyarısı

17.07.2025 12:16
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ÇAYKUR, çay hasadında aceleye dikkat edilmesini ve kontrollü sürecin önemini vurguladı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay hasat sürecinin aceleye getirilmemesi hakkında üreticilere uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alım döneminin henüz başında bulunulduğu belirtildi.

Çay hasat sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük alım limitlerimiz dahilinde fabrikalarımız tam kapasite çalışacaktır. Aceleye getirilerek fazladan toplanan ürünler hem fiyat düşüklüğü için bekleyen fırsatçılara imkan sağlayacak hem de bekledikleri için kilogram kaybına sebep olacaktır. Bu durumda siz değerli üreticilerimizin zarar etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenlerle ürünlerimizin zarar etmeden en uygun bekleyecekleri yer bahçelerimiz olduğundan, hasat konusunda acele etmemenin önemini tekraren hatırlatmak isteriz."

Açıklamada, fabrikaların toplam kapasitesinin ikinci sürgün ürünleri almaya yeterli seviyede olduğu aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Burada günlük işleme kapasitesine riayet etmemiz gerekmekte olup, sürgün süresini kısaltmaya çalışmadan hep beraber kontrollü bir şekilde süreci yönetmeliyiz. Başta siz değerli üreticilerimiz olmak üzere hepimiz için en kazançlı olan yöntem çay toplama sürecini aceleye getirmemek olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan Üreticilere Hasat Uyarısı - Son Dakika

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