ÇAYKUR\'dan Üreticilere Uyarı

ÇAYKUR yazılı açıklama ile üreticileri çay motorları nedeniyle meydana gelen yoğunluk konusunda uyararak, "Yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi" konusunda uyardı.

15 günde üreticiden 94 bin ton yaş çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından üreticilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle kontenjan uygulamasına geçildi. İlk olarak randevulu sisteme geçiş yaptığını duyuran ÇAYKUR cumartesi günü dekara 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjanı pazar günü itibariyle 25 kilograma kadar düştürdü.

ÇAYKUR'a ait 49 fabrikanın tümünde maksimum seviyede çay alımıyla sezonun devam ettiğinin dile getirildiği açıklamada, "16 Mayıs tarihinde başlatmış olduğumuz birinci sürgün yaş çay alımlarımız, 49 fabrikamızdaki kapasite seviyesi maksimum olacak şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle ilk sürgünde 16. günü geride bırakmış olup, sürgün başlangıcının 10. gününden itibaren ise günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Çay motorlarıyla topladıklarına ve bu nedenle alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk olduğuna dikkat çekildiği açıklamada "Makine ile günlük hasat miktarının artması sebebiyle oluşan bu yoğunluk, siz değerli üreticilerimizin sabırla Çaykur tarafından bildirilen alım şartlarına riayet etmesi sayesinde herhangi bir değer kaybı oluşmadan atlatılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÇAYKUR'un yoğunluğunu fırsata çevirerek çay taban fiyatının altında çay alanlara fırsat verilmemesi gerektiğine de vurgu yapan ÇAYKUR'un açıklamasının devamında "Bu nedenlerle, fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her şartta bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda Çaykur'un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz" denildi. - RİZE